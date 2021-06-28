Yerli ve milli SİHA'ların talipleri artıyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı







8 MİLYON 200 BİN EUROLUK EK BÜTÇE ONAYLANDI

Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Bu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.