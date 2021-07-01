Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de
Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar Rusya'yı tedirgin etmişti. Rusya, SİHA'ların bölgedeki varlığından rahatsız olduklarını açıklamış, askeri uzmanlar Rus ordusunun SİHA'lar karşısında işinin zor olduğunu belirtmişti. Kırım'dan gelen son dakika görüntüleri ise dünyanın gözünü bu bölgeye çevirdi. Ukrayna ilk defa Türk SİHA'larını büyük bir tatbikatta kullandı.
01.07.2021 14:47
- Son Güncelleme: 01.07.2021 14:47