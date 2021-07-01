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Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar Rusya'yı tedirgin etmişti. Rusya, SİHA'ların bölgedeki varlığından rahatsız olduklarını açıklamış, askeri uzmanlar Rus ordusunun SİHA'lar karşısında işinin zor olduğunu belirtmişti. Kırım'dan gelen son dakika görüntüleri ise dünyanın gözünü bu bölgeye çevirdi. Ukrayna ilk defa Türk SİHA'larını büyük bir tatbikatta kullandı.

01.07.2021 14:47 - Son Güncelleme: 01.07.2021 14:47
Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de

Karadeniz'de sular durulmuyor. ABD stratejik savaş uçağı ve İngiliz savaş gemisiyle yaşanan tansiyonun ardından bölgedeki gerilim azalmak yerine artıyor.

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Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz'e giren İtalyan "Virginio Fasan" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalyan donanmasına ait fırkateynin bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Virginio Fasan fırkateyni tarafından yapılacak manevraları izlemeye aldığı ifade edildi.

Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de

UKRAYNA'DA BAYRAKTAR ŞOVU
Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi.

Kırım’da Türk SİHA’ları ile Rusya’ya gözdağı! Dünyanın gözü Karadeniz’de

Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.