"Bu gerçekleştirilen ilk saldırı değildi maalesef. 1984 yılından 2020 yılına kadar geçen 36 yıllık süreç içerisinde 19 vatandaşımız kundaklama, 12 vatandaşımız ise vurularak hayatını kaybetti. 2000 ile 2007 yılları arasında NSU cinayetlerinde 8'i Türk olmak üzere 10 göçmen kökenli insan defnedildi. Hanau'da Şubat 2020'de ise 4'ü Türk olmak üzere 9 insan katledildi. Süreç içerisinde bakıldığı zaman ırkçılığın çirkin yüzünü hiçbir zaman kaybetmediğini ama hep insan hayatına kastettiğini gördük. Bütün bu süreçler en başta demokrasiyi, birlikte yaşamı, beraberliği hedef alıyor, barışı ve insanlığı hedef alıyor. Herkesin çok daha gür bir sesle her türlü nefret suçuna, her türlü ayrımcılığa, her türlü dışlamaya, her türlü antisemitizme, her türlü İslam düşmanlığına karşı tek sesli olmamızın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."