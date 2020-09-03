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    • 03.09.2020 16:03
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    • 03.09.2020 16:51
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    : 'da şoke eden olay! Bir evde beş çocuğun i bulundu

    haberi... Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun inin bulunduğu duyuruldu. Çocukların kimliği ve m nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Muhabiri İbrahim Taş, bir annenin cinnet getirip Arap kökenli olan çocuklarını öldürmüş olabileceğinin gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti.

    'da bir apartman dairesinde 5 çocuğun inin bulunduğu duyuruldu. Çocukları annesinin öldürdüğü ortaya çıktı

    Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

    ANNEANNEDEN POLİSE İHBAR: ÇOCUKLARI ANNELERİ ÖLDÜRDÜ
    Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenein polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.

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