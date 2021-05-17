İsrail savaş uçaklarının, Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda hayatını kaybeden 42 kişi arasında doktorlar da vardı.
Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Eymen Ebul Avf ve Psikiyatri Uzmanı Muin el-Alul dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda diş hekimliği fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Şeyma Ebul Avf da babası gibi hayatını kaybetti.
Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimal Mahallesi'ndeki saldırının bir savaş suçu ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.