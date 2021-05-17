Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Eymen Ebul Avf ve Psikiyatri Uzmanı Muin el-Alul dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda diş hekimliği fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Şeyma Ebul Avf da babası gibi hayatını kaybetti.