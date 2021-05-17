İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti.
5 MAYIS'TA İMZALAR ATILDI
Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete,söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.
200 KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor.
Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri yaşamını yitirirken, yaşamsal değerdeki ve simgesel yapıların yıkılması, şehrin genel görünümünü harabeye çevirerek, enkaz ve kül yığını haline getirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları nedeniyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekesi de ciddi zarar görüyor.
HAVA SALDIRILARI VE MADDİ ZARAR
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar, yolların yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları doğrudan 127 milyon dolar, dolaylı olarak ise 50 milyon 500 bin dolara mal olurken, toplam maddi hasar 177 milyon 500 bin dolara ulaştı.