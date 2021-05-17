HAVA SALDIRILARI VE MADDİ ZARAR

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar, yolların yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları doğrudan 127 milyon dolar, dolaylı olarak ise 50 milyon 500 bin dolara mal olurken, toplam maddi hasar 177 milyon 500 bin dolara ulaştı.