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    • Dünya
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    • 17.05.2021 09:49
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    İngiliz vekil İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi

    'de işgalci İsrail'in zulmü sürerken, Batı dünyası ise emperyalist emellerin peşinden giderek zalimin yanında yer almayı tercih etti. İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili , İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" diyerek hakaret etti.

    İngiliz vekilden skandal sözler

    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili Michael Fabricant, Londra'daki İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi.



    Fabricant, Twitter hesabından cumartesi günü Londra'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar." diye yazdı.

    Irkçılık karşıtı Hope Not Hate adlı gruptan yapılan açıklamada, "Gergin durumlar, toplumda bölünmeyi kışkırtan nefret dolu ırkçılık değil, toplulukları bir araya getirmek isteyen insanların istikrarlı liderliğini gerektirir. Muhafazakarlar, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı." ifadesine yer verildi.

        British Future adlı düşünce kuruluşunun direktörü Sunder Katwala da Twitter hesabından "İngiliz Yahudilerini İsrail politikasından sorumlu tutmanın ırkçılık olduğunu bilen herkes, Michael Fabricant'ın tweetinde de ırkçılığı görebilir." paylaşımını yaptı.

        İfadesi tepki çeken Fabricant'ın daha sonra mesajını sildiği görüldü.

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        İngiliz vekilden skandal sözler
        Haberler Dünya İngiliz vekil Michael Fabricant İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi