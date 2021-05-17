22 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Zeynep Hilal Demirci'den İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu sosyal medyada 'tuş' eden videosu uluslararası medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da 200 takipçisi olan Zeynep, 1.9 milyon takipçisi bulunan Netanyahu'nun paylaşıma cevap vererek Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta tüm Müslümanlar'ın saldırı altında olduğunu tüm çıplaklığıyla dünyaya göstermişti. Genç kızın, "Ok. I am sharing the truth - Tamam, gerçeği paylaşıyorum" başlıklı videosu; ünlü isimlerin de desteğiyle 2.2 milyon kişi tarafından görüntülendi. Netanyahu'nun videosu 1.2 milyonda kaldı. Yabancı medya da bu konuyu haberlerine taşıdı. Turkpress, Demirci'nin Netanyahu'yu başarısızlığa uğrattığını belirterek, "Onu Twitter'da zor durumda bıraktı..." denildi. Orient News'in haberinde ise, "Bir Türk aktivist, Netanyahu'nun yalanlarını aynı yöntemi kullanarak açığa çıkardı" ifadesi kullanıldı.

TURKPRESS: "ONU TWİTTER'DA ZOR DURUMDA BIRAKTI…"

Turkpress adlı internet sitesinin "Onu Twitter'da zor durumda bıraktı… Türk aktivist, Netanyahu'nun yanlış yönlendirme girişimini başarısızlığa uğrattı" başlıklı haberinde şöyle denildi: "Türk aktivist Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı yanıltma girişimini engellemede başarılı oldu.



Netanyahu bir video klibi aracılığıyla Dünya kamuoyunu yanıltmaya ve İsraillilerin kurban, Filistinlilerin ise suçlu olduğunu ve meydana gelen kaos ve saldırılardan sorumlu olduğunu göstermeye çalışıyordu.



İşgalci İsrail'in Başbakanı; Washington, Paris ve Londra gibi küresel başkentlerdeki sükunetle, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları karşılaştırdığı ve 'Gerçeği paylaş' yazdığı tweetle bir video klibi yayınladı.