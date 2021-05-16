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    • 16.05.2021 19:06
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    ci teröristler insanlık suçu işliyor! , 'yi vurdu: 58 çocuk, 34 kadın 192 şehit

    İsgalci siyonist terör devleti , tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor... İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli daha şehit oldu. Şehit sayısı sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

    AA
    Terör devleti İsrail insanlık suçu işliyor!

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.



    İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

    Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.



    ŞEHİT SAYISI 192 OLDU
    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



        Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1235'e çıktığı ifade edildi.



        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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