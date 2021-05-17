

BM GENEL KURULU ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİR

5 daimi üyenin İsrail konusunda BM'de alınan kararları engellemesi durdurulabilir. Bunun şöyle bir yolu var. "Barış için birleşme" kararına dayanarak BM üyesi 97 ülke biraraya gelerek BM Genel Kurulu'nun toplanmasını ve bu kararın çıkmasını sağlayabilir. BM Genel Kurulu bunu daha önce yaptı. Türkiye bunun başını çekebilir. 57 islam ülkesi zaten BM üyesi. BM Genel Kurulu daha önce Kudüs'ün başkent olma dayatmasını kabul etmedi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu tıkanmışlık böyle aşılabilir ve ABD ve Fransa gibi daimi üyelerin dayatmaları bu şekilde Bypass edilebilir.



İSRAİL ÇOK AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail'in uygulamış olduğu katliamlara ve hukuk dışı uygulamalara baktığımızda, bunlar uluslararası hukuk açısından insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girmektedir ve savaş suçu olarak değerlendirilmelidir. Uluslararası hukuk açısından çatışma ve savaşın kuraları vardır. Bunlar 1949'da Cenevre Sözleşmesi'nde karara bağlanmıştır. Bir savaş ve çatışmada sivil hedefler vurulamaz. İbadethane, okul ve hasta gibi noktalara saldırılamaz. İsrail'in uygulamalarına baktığımızda bu ihlalerin hepsi var. 58 çocuğu katletti. 192 sivil ölüm var. 1300 sivil yaralı var. Şimdi okulları vurmaya başladı. Enerji kaynaklarını ve su altyapısını vuruyor. Bunlar tipik olarak savaş ve insanlığa suç kapsamına giriyor.