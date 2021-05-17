Dünya 10 gündür terör devleti İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını konuşuyor. Uluslararası kamuoyu bir adım daha ileri giderek "İsrail'in işlediği bu savaş suçlarına kim dur diyecek" sorusuna cevap arıyor? Uzun yılar uluslararası hukuk alanında çalışmalar yapan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran İsrail'in Kudüs'e uyguladığı saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İSRAİL CÜRETKARLIĞINI ABD'DEN ALIYOR
İsrail bu kadar pervasız ve cüretkar nasıl davranabiliyor? Çünkü BM'nin ABD ve Fransa gibi daimi üyelerinin kayıtsız ve şartsız desteğinden desteğinden cesaret alıyor. Peki BM bu konuda ne yapabilir?
Yaptırım kararları çıkarabilir. Ekonomik, diplomatik ve askeri yaptırımlar uygulayabilir. Bu konuda hiçbir yaptırım kararı çıkmadı. Bunun tek bir sebebi var ABD'nin bunu veto etmesidir. Uluslararası hukukçu olarak biz buna itiraz ediyoruz. Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "dünya 5'ten büyüktür" sözünün hukuki temeleri de var. BM'deki 5 daimi üyeden herhangi biri veto ederse hiçbir kararı uygulayamıyorsunuz.
BM GENEL KURULU ABD'Yİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİR
5 daimi üyenin İsrail konusunda BM'de alınan kararları engellemesi durdurulabilir. Bunun şöyle bir yolu var. "Barış için birleşme" kararına dayanarak BM üyesi 97 ülke biraraya gelerek BM Genel Kurulu'nun toplanmasını ve bu kararın çıkmasını sağlayabilir. BM Genel Kurulu bunu daha önce yaptı. Türkiye bunun başını çekebilir. 57 islam ülkesi zaten BM üyesi. BM Genel Kurulu daha önce Kudüs'ün başkent olma dayatmasını kabul etmedi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu tıkanmışlık böyle aşılabilir ve ABD ve Fransa gibi daimi üyelerin dayatmaları bu şekilde Bypass edilebilir.
İSRAİL ÇOK AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
İsrail'in uygulamış olduğu katliamlara ve hukuk dışı uygulamalara baktığımızda, bunlar uluslararası hukuk açısından insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girmektedir ve savaş suçu olarak değerlendirilmelidir. Uluslararası hukuk açısından çatışma ve savaşın kuraları vardır. Bunlar 1949'da Cenevre Sözleşmesi'nde karara bağlanmıştır. Bir savaş ve çatışmada sivil hedefler vurulamaz. İbadethane, okul ve hasta gibi noktalara saldırılamaz. İsrail'in uygulamalarına baktığımızda bu ihlalerin hepsi var. 58 çocuğu katletti. 192 sivil ölüm var. 1300 sivil yaralı var. Şimdi okulları vurmaya başladı. Enerji kaynaklarını ve su altyapısını vuruyor. Bunlar tipik olarak savaş ve insanlığa suç kapsamına giriyor.