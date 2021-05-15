SON DAKİKA: Filistinlilerin katledilmesi protesto ediliyor! Binler Londra'da İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor
Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail, masum sivil Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Birçok dünya ülkesi bu katliamlara sessiz kalıyor veya İsrail'e destek veriyor. Ancak dünyanın çeşitli yerlerindeki Filistinliler ve bu katliama sessiz kalmayanlar İsrail'i protesto ediyor. Londra'da da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor.
15.05.2021 17:19
- Son Güncelleme: 15.05.2021 17:19
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto ediliyor.
Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüyor.
"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.
Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor.
Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.