SON DAKİKA: Filistinlilerin katledilmesi protesto ediliyor! Binler Londra'da İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail, masum sivil Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Birçok dünya ülkesi bu katliamlara sessiz kalıyor veya İsrail'e destek veriyor. Ancak dünyanın çeşitli yerlerindeki Filistinliler ve bu katliama sessiz kalmayanlar İsrail'i protesto ediyor. Londra'da da binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyor.

15.05.2021 17:19 - Son Güncelleme: 15.05.2021 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





