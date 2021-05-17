İsrail’in saldırıları sonucu Gazze, dün de büyük bir yıkım yaşadı! 33 kişi daha şehit oldu

İsrail, tepkilere aldırış etmeden Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dün de bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in hedefinde yine siviller vardı. Uçakların bombardımanında 33 kişi daha öldü. Dünkü can kayıplarıyla birlikte 10 Mayıs'tan bugüne kadar 58'i çocuk olmak üzere 197 kişi, şehit oldu. Sanki büyük bir deprem yaşamışçasına enkaza dönen binalarda can pazarı yaşandı. Enkazdan bazı çocuklar ölü, bazıları da sağ çıkarıldı. Zamana karşı yapılan yarışta, gözyaşları sel olup aktı. Bu arada bazı ülkelerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı. Ölen çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşındı. "Katil İsrail" diye sloganlar atıldı.

İSRAİL'E DERS VERİLMELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler zirvesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti. Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini söyledi. İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

ÖZGÜR FİLİSTİN

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in saldırılarına isyan etti. Ünlü model, yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Halkının yanında olduğunu göstermek için yürüyüşlere katıldı. Amerika sokaklarında Filistin bayraklarını açarak "Özgür Filistin" sloganları attı.

ŞEYTANYAHU BAYRAK AÇTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bazı ülkelere teşekkür etti. İşte bayraklarını paylaştığı ülkeler: ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, G. Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya.

TRİBÜN ÇÖKTÜ 2 ÖLÜ 132 YARALI

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan Givat Ze'ev'deki sinagogda ayin sırasında tribün çöktü. 2 kişi ölürken, 132 kişi yaralandı.

PAPA ENDİŞELİ

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslenen Papa Francis, İsrail'e tepki gösterdi: "Pek çok masum insan öldü, aralarında çocuklar da vardı. Bu korkunç. Sorumlular silah seslerini sona erdirip barışı seçmeli