Anne ve babasını kaybeden Filistinli Attar kardeşler İsrail zulmünü anlattı: Çıplak ayakla ölümden kaçtık

İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle hava saldırılarında evsiz kalan yüzlerce Filistinli aile, bölgede kurulan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarına yerleşti.
UNRWA okullundaki Filistinli aileler yaşadıkları İsrail zulmünü anlattı. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia kasabasına yaptığı saldırıda evini, anne ve babasını kaybeden Al-Attar, 9 kardeşiyle birlikte UNRWA okulunda yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti.
"BİZLER ÇOCUĞUZ ROKET VE ÖLÜMDEN KORKUYORUZ"
"İsrail bombardımanından korktuğumuz için okullara yerleştirildik. Bu yüzden savaş ve ölümden kaçmak için okullara geldik" diyen Al-Attar "Buradaki durum iyi değil, çünkü banyo yok, yer kirli ve ne yiyeceğimiz ne de içecek suyumuz var.