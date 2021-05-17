SON DAKİKA: AK Parti'den BM'ye Filistin tepkisi: Bu anlamsız çağrılara son verin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme çağrısında bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, BM'nin bu anlamsız çağrılara son vermesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:
"Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir."
BM SOMUT BİR ADIM ATMADI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasındaki yükselen tansiyonu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve hızla artan sivil kayıplarını görüşmek için bu hafta üçüncü kez toplandı ancak hala somut bir adım atamadı.
ABD'nin, konseyin ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerinin ardından BMGK, bugün 3. kez toplandı.
İsrail ve Filistinli tarafların da yer aldığı toplantıda, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'i "savaş suçu" işlemekle suçlayarak, BMGK'ye, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu hatırlattı.
BMGK'ye, İsrail'in Filistin'i işgaline son vermesi için yaptırım, silah ambargosu uygulama ve uluslararası koruma sağlama gibi elindeki araçları kullanma çağrısı yapan Maliki, Filistin'in özgürlüğünün barışa giden tek yol olduğunu kaydetti. Maliki, konseyden bu yasal ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmek üzere harekete geçmesini istedi.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını ve sivil kayıplarını önlemek için Hamas'ın saldırılarına karşılık verdiğini savundu.