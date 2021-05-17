SON DAKİKA: AK Parti'den BM'ye Filistin tepkisi: Bu anlamsız çağrılara son verin

BM SOMUT BİR ADIM ATMADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasındaki yükselen tansiyonu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve hızla artan sivil kayıplarını görüşmek için bu hafta üçüncü kez toplandı ancak hala somut bir adım atamadı.

ABD'nin, konseyin ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerinin ardından BMGK, bugün 3. kez toplandı.

İsrail ve Filistinli tarafların da yer aldığı toplantıda, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'i "savaş suçu" işlemekle suçlayarak, BMGK'ye, uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu hatırlattı.