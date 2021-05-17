İsrail'in 'Demir Kubbe' sistemi çöküyor mu? 7 gün içerisinde 3 bin 100 roket atıldı: Her birinin imhası 50 ila 100 bin dolar

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın 14 binden fazla roketinin bulunduğu, bunların bir kısmının uzun menzilli olduğu ve İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Eylat gibi kentlerine ulaşabileceği ifade ediliyor.

İbrani Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Uzi Rubin, Hamas'ın en iyi roketlerinin bile düşük maliyetli olduğunu belirtti.

Hamas'ın roketlerinin yakında biteceği yönündeki iddiaları reddeden Rubin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kullandığı "Ayyaş roketine" işaret ederek, İsrail ordusunun, Hamas'ın, Eylat bölgesine kadar ulaşabilecek bir füzesi olduğunu daha önce bilmediğini ve İsrail istihbaratının eksik tahminlerinin olduğunu belirtti.