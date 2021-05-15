Bunlardan biri olan insan hakları aktivisti Neiman, İsrail'in 2014 Gazze saldırısı devam ederken AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendi hükümetim benim paramla Filistinlileri öldürüyor" demişti.

"BİZİM İÇİN BU KABUL EDİLEMEZ"

İsrail ordusunun 10 Mayıs Pazartesi günü Gazze'ye başlattığı saldırılar sürerken yeniden AA'ya konuşan Neiman, "İsrail Gazze'de çocukları öldürüyor. Ayrım gözetmeksizin saldırıyor ve bu daha çok çocuğu öldüreceği anlamına geliyor. Ve bu (ölümlerin) masraflarını da biz İsrailli vergi mükellefleri olarak ödemek zorundayız. Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor. Bizim için bu kabul edilemez." dedi.

Bu durum "moral bozucu" olarak niteleyen Neiman, kendisi gibi düşünen bazı Yahudilerin de içerisinde olduğu uluslararası bir kampanya yürüterek Filistinlilerin haklarını savunmaya çalıştıklarını söyledi.