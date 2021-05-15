İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor.



Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor.



Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 15, 2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.