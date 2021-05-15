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    • 15.05.2021 17:11
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    Canlı yayında katliam! savaş uçakları ve Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etti

    İşgalci 'de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde ve ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti. Binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı. İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 150 masum sivil şehit düştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarına ilişkin "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." dedi.

    İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.

    Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle yerle bir edildi.

    AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.



    TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.

    Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

    Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağı İsrail tarafından duyurulmuştu.

        GAZZE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİ
        Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

        Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıtmıştı.

        "DEPREM ETKİSİ YAPACAK HAMLEMİZİ BEKLESİNLER"

        Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, son saldırının ardından çok sert bir açıklama yaptı. Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.




        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

            İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

            Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

            İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 150 masum sivil şehit düştü.

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            Haberler Dünya Canlı yayında katliam! İsrail savaş uçakları Associated Press ve Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etti