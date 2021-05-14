Ankara, Kubbet'üs-Sahra ile taçlandı: "Kudüs özgür olana dek kıyamdayız"





ZULME DUR DİYEN TEK LİDER ERDOĞAN

"İsrail bir terör devletidir ve İsrail'in barbarlığını bütün dünya bildiği halde, ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete sessiz kalmaktadır." diyen Özcan, bu insanlık vahşetine ve zulme "dur" diyen, tek liderin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.



Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumanın, her bir Müslüman'ın boynunun borcu olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı, aynı zamanda bizlere yapılmıştır. Çünkü Kudüs demek, Kahire demektir, Kudüs demek, Şam demektir, Halep demektir, Kudüs demek, Mekke, Medine demektir, Kudüs demek, Ankara demektir. Kudüs, Müslümanların göz bebeğidir, Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir. Terör devleti İsrail, ilk kıblemize, Mescid-i Aksa'ya her sene ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırılara maalesef bu ramazan ayında ve bayramında da devam etmiş, tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir. Bu insanlık suçunu işleyenlere sessiz kalanlar, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi 'Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.' Biz Ankara'dan tüm dünyaya haykırıyoruz, bu zalimliğe susmayacağız, birileri gibi sessiz kalmayacağız. Türkiye olarak bu zulmü reva görenlere ve sessiz kalanlara tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında durduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun."