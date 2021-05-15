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    • Dünya
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    • 15.05.2021 17:58
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    'nin () roket saldırısını gören plajındaki Yahudi siviller sığınaklara koştu

    'nin () 'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği sırada plajdaki İsrail’lilerin kaçış anları kameraya yansıdı. İşte o anlar...

    DHA
    İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu

    'den tarafından atılan bir roket başkent Tel Aviv yakınlarındaki kentinde bir binaya isabet etti.

    Olayda bir linin yaşamını yitirdiği belirtildi. Siren seslerinin yankılandığı Tel Aviv'de plajdaki halk sığınaklara kaçmak için hareket etti.

    O anlar kameralara yansıdı. Ellerinde havlularıyla plajı terk eden halk "Sığınaklara kaçmalıyız" diyerek bağırdı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10'a yükseldi.

    İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

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    İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
    Haberler Dünya İslamî Direniş Hareketi'nin (Hamas) roket saldırısını gören İsrail plajındaki Yahudi siviller sığınaklara koştu