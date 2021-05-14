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    • 14.05.2021 12:21
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    : 'den uluslararası topluma için "süratle harekete geçme" çağrısı

    İşgalci 'de çocuklar da dahil olmak üzere sivil katliamını sürdürüyor. haberine göre , İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet etti.

    Türkiye'den uluslararası topluma Gazze çağrısı

    Açıklamada şöyle denildi:

    "'in 'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.

    İsrail'in bu kere Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir.

    Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.

    İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

    , bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir."

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den uluslararası topluma Gazze için "süratle harekete geçme" çağrısı