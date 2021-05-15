Katil İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırdı: BM başta olmak üzere tüm dünya bu zulme kulaklarını tıkadı

İsrail, kana da zulme de doymadı. Günlerdir Filistin halkına ölüm yağdırdı. Eli kanlı İsrail, cuma gecesi Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırdı. Savaş uçaklarının abluka altına aldığı şehre binden fazla bomba attı. 10 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 31'i çocuk 126 kişinin öldüğü açıklandı.

Dünya ise bu zulme sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler (BM), yalnızca İsrail'in yaptığı saldırıları kınamakla kaldı! ABD başta olmak üzere Almanya ve Avusturya gibi ülkeler İsrail'e destek çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Filistinli çocukların ölümüne gözlerini kapadı. Dün, bale gösterisi izlerken fotoğrafını paylaştı.

Bu sırada zahmet edip "Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların acilen hafifletilmesi ve durdurulması için çağrı yapıyorum" tweeti attı. İki yüzlülüğüne tepki yağdı!

KARA HAREKATI TUZAĞI

İsrail, önceki gece kara harekatının başladığını açıkladı. Ancak bunun alçak bir plan olduğu ortaya çıktı. Bu yalan haberle Filistinli siviller ile Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesi sağlandı ve daha sonra bu noktalar hedef alındı.

ÇİRKİN DESTEK

Katil İsrail'e bir destek de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan geldi. Dün, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi! Başbakan Kurz, "Bugün bir dayanışma işareti olarak kullanılan İsrail bayrağı, Başbakanlık binasının çatısına çekildi. Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi!

BİR TEPKİ DE RİHANNA'DAN

İsrail'in düzenlediği saldırılara dünyaca ünlü isimlerden tepki yağdı. Onların arasında ABD'li şarkıcı Rihanna da vardı. Ünlü şarkıcı dün, sosyal medyadan "Görmeye cesaret edemiyorum! Filistinli çocuklar sığınaklarda bombalardan saklanıyor, Gazze'de 13 masum çocuk öldü" paylaşımı yaptı.

Filistinli modeller Gigi-Bella Hadid, İsrail'i lanetledi. Tepki ABD'den geldi! New York Times köşe yazarı Alexandria Ocasio-Cortez, Hadid kardeşleri eleştirdi. İsrail devlet terörüne tek laf etmedi!