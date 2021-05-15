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    Katil İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırdı: BM başta olmak üzere tüm dünya bu zulme kulaklarını tıkadı

    Katil İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırdı. ’ye gece boyu binden fazla bomba attı. 10 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 31'i çocuk 126 kişinin öldüğü açıklandı. başta olmak üzere tüm dünya bu zulme kulaklarını tıkadı.

    Binleşmiş Milletler!

    İsrail, kana da zulme de doymadı. Günlerdir Filistin halkına ölüm yağdırdı. Eli kanlı İsrail, cuma gecesi Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırdı. Savaş uçaklarının abluka altına aldığı şehre binden fazla bomba attı. 10 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 31'i çocuk 126 kişinin öldüğü açıklandı.

    Dünya ise bu zulme sessiz kaldı. (BM), yalnızca İsrail'in yaptığı saldırıları kınamakla kaldı! başta olmak üzere ve gibi ülkeler İsrail'e destek çıktı. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Filistinli çocukların ölümüne gözlerini kapadı. Dün, bale gösterisi izlerken fotoğrafını paylaştı.

    Bu sırada zahmet edip " ve İsrail'deki düşmanlıkların acilen hafifletilmesi ve durdurulması için çağrı yapıyorum" tweeti attı. İki yüzlülüğüne tepki yağdı!

    KARA HAREKATI TUZAĞI
    İsrail, önceki gece kara harekatının başladığını açıkladı. Ancak bunun alçak bir plan olduğu ortaya çıktı. Bu yalan haberle Filistinli siviller ile Hamas güçlerinin yer altı tünellerine çekilmesi sağlandı ve daha sonra bu noktalar hedef alındı.

    ÇİRKİN DESTEK
    Katil İsrail'e bir destek de Avusturya Başbakanı 'dan geldi. Dün, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi! Başbakan Kurz, "Bugün bir dayanışma işareti olarak kullanılan İsrail bayrağı, Başbakanlık binasının çatısına çekildi. Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi!

    BİR TEPKİ DE 'DAN
    İsrail'in     düzenlediği saldırılara dünyaca ünlü isimlerden tepki yağdı. Onların arasında ABD'li şarkıcı Rihanna da vardı. Ünlü şarkıcı dün, sosyal medyadan "Görmeye cesaret edemiyorum! Filistinli çocuklar sığınaklarda bombalardan saklanıyor, Gazze'de 13 masum çocuk öldü" paylaşımı yaptı.

    Filistinli modeller -, İsrail'i lanetledi. Tepki ABD'den geldi! köşe yazarı , Hadid kardeşleri eleştirdi. ne tek laf etmedi!

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    Haberler Güncel Katil İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırdı: BM başta olmak üzere tüm dünya bu zulme kulaklarını tıkadı