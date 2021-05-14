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    • Dünya
    • 15.05.2021 09:00
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    • 15.05.2021 09:45
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    Son dakika: Terörist 'in saldırıları sonucunda 10 Filistinli daha şehit oldu

    Son dakika haberi... Terörist ve işgalci ordusu tarafından dün gece saatlerinde şeridine düzenlenen saldırılar sonucunda aralarında çocuklarında bulunduğu 10 Filistinli daha şehit oldu. Şehit olan Filistinli sayısı toplamda 139'ye yükseldi. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze'den füzelerle karşılık verildi.

    AA
    Terörist İsrail 10 Filistinliyi daha şehit etti

    İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu.

    Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

    Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı.

    Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

        Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

        Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

        İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

        139 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
        Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

        İSRAİL'İN SALDIRILARINA KARŞILIK GAZZE'DEN İSRAİL'E 200 FÜZE ATILDI
        İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze'den füzelerle karşılık verildi.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya dek Gazze'den yaklaşık 200 füze atıldığı belirtildi.

        Açıklamada, bunlardan 30'unun Gazze topraklarına düştüğü iddia edilirken, 100'den fazlasının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

        İsrail'in Aşdod, Beersheba ve Aşkelon kentleri ile Gazze sınırındaki bölgelerde gece saatlerinde birçok kez sirenlerin çaldığı ifade edildi.

        Öte yandan İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Gazze'den atılan füzeler sonucu Aşdod kentinde büyük bir yangın çıktığını gösteren görüntü yayınlandı.

        Yangının mekanı ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

        İsrail polisi de füzelerin Beersheba da bir binaya isabet ettiğini, binada hasar meydana geldiğini aktardı.
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        Terörist İsrail 10 Filistinliyi daha şehit etti
        Haberler Dünya Son dakika: Terörist İsrail'in saldırıları sonucunda 10 Filistinli daha şehit oldu