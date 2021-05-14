İsrail, tüm dünyanın gözü önünde masum Filistinlileri katlederek insanlık suçu işlemeye devam ederken Avrupa Birliği ve AB ülkelerinin iki yüzlü tutumları pes dedirtti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında İsrail ve Gazze'deki durumdan "çok endişeli" olduğunu bildirdi.
"Hamas tarafından İsrail'e ayrım gözetmeden yapılan saldırıları kınıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, tüm taraflarda sivillerin korunması, şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sosyal medya hesabında, İsrail ve Gazze'de devam eden şiddetten dolayı çok endişeli olduğunu belirterek, "Hamas'ın sivillere rastgele roket atması kabul edilemez. Hollanda, uluslararası hukuk ve orantılılık sınırları içinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemektedir." açıklamasını paylaştı.
Hollanda'nın ateşkes ve diyalog çağrısında bulunduğunu ifade eden Rutte, sivil kayıpların önlenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.