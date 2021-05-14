



Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sosyal medya hesabında, İsrail ve Gazze'de devam eden şiddetten dolayı çok endişeli olduğunu belirterek, "Hamas'ın sivillere rastgele roket atması kabul edilemez. Hollanda, uluslararası hukuk ve orantılılık sınırları içinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemektedir." açıklamasını paylaştı.

Hollanda'nın ateşkes ve diyalog çağrısında bulunduğunu ifade eden Rutte, sivil kayıpların önlenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.