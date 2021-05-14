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    • Dünya
    • 15.05.2021 00:52
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    • 15.05.2021 01:10
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    İşgalci 'in terör faaliyetlerinden cesaret bulan fanatik Yahudiler 'ya 'baskın' yapacak

    İşgalci terör devleti , ve 'de sivilleri hedef alan saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in terör faaliyetlerinden cesaret bulan radikal Yahudi gruplar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada 'ya 'baskın' düzenleyeceklerini duyurdu.

    AJANSLAR
    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın yapacak!

    İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 130 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.



    BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
    BM raporlarına göre yaklaşık 10 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırılardan cesaret alan işgalci Yahudiler yeni bir provokasyona imza attı.



    MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN PLANI
    Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangın sırasında toplanarak eğlence düzenleyen radikal Yahudiler, bu kez de bir 'baskın' için örgütlenmeye başladı.

    TARİH VERDİLER
    Sosyal medya üzerinden örgütlenen radikal gruplar, Şavuot vesilesiyle 16 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Salı arasında Mescid-i Aksa'ya üç gün boyunca 'baskın' yapmayı planladıklarını açıkladı.



        NE OLMUŞTU?
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.



        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.
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        Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın yapacak!
        Haberler Dünya İşgalci İsrail'in terör faaliyetlerinden cesaret bulan fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya 'baskın' yapacak