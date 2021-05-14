Filistin'den ABD'ye tepki: ABD'nin İsrail karşısındaki sessizliği katliamlara yol açtı

Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik işgal saldırıları sürerken ABD zulme karşı durmak yerine işgalci İsrail'e destek verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yineledi.

Filistin Yönetimiden ABD'ye sert tepki geldi.

TAVRINIZ KATLİAMA YOL AÇTI

Filistin'den yapılan açıklamada, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı." ifadelerine yer verildi.

BIDEN'DAN 'ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜYORUZ' AÇIKLAMASI

Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı nedeniyle pazar günü düzenlenecek kutlama konusunda yazılı açıklama yaptı ve eşi ile kendisinin bu kutlamayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Tüm dünyadaki bayram kutlamalarını neşeyle karşıladıklarını belirten Biden, "Ancak aynı zamanda kutsal topraklardaki durumun, ABD'deki Müslüman toplumlar da dahil tüm dünyadaki Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'in saldırlarına ses çıkarmayan Biden açıklamasında, "Gazze'dekiler de dahil Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede haysiyet, güvenlik ve emniyette yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenliklerinden korkmak zorunda kalmamalı. Kendilerini kontrol edemediği bir çatışmanın travması ile karşı karşıya kalan bu toplumlardaki çocukları da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden, bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için Filistinliler, İsrailliler ve diğer bölgesel ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 130'ye yükseldiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.