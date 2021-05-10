İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere kanlı saldırılar düzenlemesinin arka planı ortaya çıktı.
İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERİN BAŞ VE GÖZLERİ HEDEF ALINIYOR
Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.
Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.