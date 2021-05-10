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    • Dünya
    • 10.05.2021 19:54
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    • 10.05.2021 20:09
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    İmamı: Netanyahu, yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." diye konuştu.

    AA
    Mescid-i Aksa İmamı, saldırıların sebebini açıkladı

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere kanlı saldırılar düzenlemesinin arka planı ortaya çıktı.

    İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERİN BAŞ VE GÖZLERİ HEDEF ALINIYOR

    Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

    Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

        Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

        Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

        Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
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