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    • 10.05.2021 16:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

    Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!

    Başkan , Başkanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

    "KUDÜS'ÜN İZZETİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

    İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!