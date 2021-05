Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri Siyonist İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yaptığı baskını ve Filistinlilere yönelik zulmünü A haber'de değerlendirdi.

Siyonist İsrail'in baskınına uğrayan Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri, Yahudilerin Pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını söyledi.

Sabri Şunları söyledi:

Bu saldırı Müslümanlara yönelik bir terör saldırısıdır. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyleri yapıyorlar. Çünkü on binlerin Mescid-i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Onlar Mescid-i Aksa'nın boş olmasını istiyorlar ki Yahudi işgalciler oraya gelsinler.

"YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR"

Ancak Allah'ın izniyle Aksa her zaman oraya namaz kılmaya gelen Müslümanlarla dolup taşacak. Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor. Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz.

"İŞGAL GÜÇLERİNE BASKI YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin. İşgal güçlerine karşı pes etmeyeceğiz. Mescid-i Aksa bizimdir.

"OSMANLI'NIN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İsrail bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar.

MESCİD-İ AKSA HER AN YIKILABİLİR

İsrail 5 büyüklüğündeki bir depremde Mescid-i Aksa'nın yıkılacağını iddia ediyor. Mescid-i Aksa'yı yaptıkları kazılar sonucunda yıkacakları için meşruiyet elde etmek istiyorlar. Şu anda kazılar nedeniyle kolonlar kaymış durumda, Mescid-i Aksa her an yıkılabilir."