Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Ortak Operasyon Odasının aldığı kararı duyurdu.

Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e bugün saat 18.00'e kadar süre verildiğini aktardı.

HAMAS'TAN ÜLTİMATOM!

Hamas, İsrail'e ültimatom vererek, "Güvenlik güçlerinizi saat 18.00'e kadar Tapınak Dağı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekmezseniz saldıracağız" açıklamasını yaptı.

AŞKELON'DA SIĞINAKLAR AÇILDI

Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açıldı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıkladı. Aşkelon Belediye Başkanı Tomer Glam, "Bunu yapmak için resmi bir talep almamamıza rağmen bu konuda çok dikkatli davranmaya karar verdik" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, olası bir roket saldırısına karşı uçuşların rotalarının değiştirildiği öne sürüldü.

İsrail güçlerinin günlerdir devam eden saldırıları nedeniyle başta Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere Kudüs'ün farklı noktalarında yüzlerce Filistinli yaralandı.