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    • Dünya
    • 10.05.2021 18:07
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    • 10.05.2021 18:09
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    Son dakika: direniş grupları, İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için akşama kadar süre verdi!

    Gazze Şeridi'ndeki direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, işgal altındaki 'teki Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e akşama kadar mühlet verdiklerini bildirdi.

    Filistin'den İsrail'e akşama kadar mühlet!

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Ortak Operasyon Odasının aldığı kararı duyurdu.

    Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e bugün saat 18.00'e kadar süre verildiğini aktardı.

    HAMAS'TAN ÜLTİMATOM!
    Hamas, İsrail'e ültimatom vererek, "Güvenlik güçlerinizi saat 18.00'e kadar Tapınak Dağı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekmezseniz saldıracağız" açıklamasını yaptı.

    AŞKELON'DA SIĞINAKLAR AÇILDI
    Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açıldı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıkladı. Aşkelon Belediye Başkanı Tomer Glam, "Bunu yapmak için resmi bir talep almamamıza rağmen bu konuda çok dikkatli davranmaya karar verdik" dedi.

    İsrail basınında yer alan haberlerde ise, olası bir roket saldırısına karşı uçuşların rotalarının değiştirildiği öne sürüldü.

    İsrail güçlerinin günlerdir devam eden saldırıları nedeniyle başta Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere Kudüs'ün farklı noktalarında yüzlerce Filistinli yaralandı.



    KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK
    İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.




    Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

    Bugün sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenlemişti. Filistinliler, gösteri sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.



        Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

        Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

        Mescid-i Aksa'nın çevresindeki gerilim devam ediyor.
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        Haberler Dünya Son dakika: Filistin direniş grupları, İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için akşama kadar süre verdi!