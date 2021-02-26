Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından 19 Mart'ta Bellevue Sarayı'nda düzenlenecek, Başbakan Angela Merkel'in de katılacağı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya'nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" verilecek.
İLK KEZ YÜZ YÜZE VERECEK
Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanını, BioNTech'in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in tıbbi araştırmalarına işaret edildi.
"DÜNYA ÇAPINDA KABUL EDİLEN YETKİNLİKLERİ"
Açıklamada, Türeci ve Şahin'in Kovid-19 salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar." ifadeleri kullanıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün gelecek 10 yıl için bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama halen başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz." dedi.
Dünya Bankası-IMF Türk Çalışanları Derneği (WITSA), BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin katılımıyla "Salgını Yenmede Uluslararası İşbirliği" başlıklı bir video konferans etkinliği düzenledi.
Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, mevcut ve gelecek salgınlara karşı mücadelede uluslararası kuruluşlar ile özel sektörün küresel çabaları daha iyi desteklemek için nasıl iş birliği yapabileceği ele alındı.