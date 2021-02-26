İLK KEZ YÜZ YÜZE VERECEK

Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın bu yıl ilk kez yüz yüze vereceği liyakat nişanını, BioNTech'in kurucularından araştırmacı çiftin alacağına işaret edilen açıklamada, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in tıbbi araştırmalarına işaret edildi.

"DÜNYA ÇAPINDA KABUL EDİLEN YETKİNLİKLERİ"

Açıklamada, Türeci ve Şahin'in Kovid-19 salgının önüne geçmesine katkı sağladıklarına işaret edilerek, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar." ifadeleri kullanıldı.