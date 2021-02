TÜRKLER YİNE BAŞIRDI

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, COVİD-19'u bitirecek aşıyı geliştirdi. Tarihe geçti. İkiliden bir müjde daha geldi. Çalışmalarını Almanya'nın Meinz kentinde sürdüren Şahin çifti, mRNA aşıları ile Multipl Skleroza (MS) hastalığını bitirecek tedaviyi geliştirdi. Çalışmayı yürüten ekibin başına da kendileri gibi Türk bilim insanları Dr. Elif Diken ve Dr. Mustafa Diken çiftini getirdi.



MS araştırmasının bilim dünyasını heyecanlandırdığını söyleyen Dr. Elif Diken, "Hastalığı yenmek için bağışıklık hücrelerine, kendi hücrelerimize saldırmaması gerektiğini öğrettik" dedi.



Dr. Mustafa Diken ise mRNA yöntemi ile kanserin de tedavi edileceğini dile getirdi. Şöyle devam etti: Kanser karmaşık bir hastalık. Çok değişik türleri var. Her türü de her hastada farklı ilerleyişe sahip. Her kişinin kendi tümörüne özgü molekülleri bularak bunları kodlayan aşı geliştiriyoruz.