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    Biontech’teki Dr. Elif - Dr. çifti () hastalığının ilacını keşfetti

    Prof. Dr. ile eşi , COVİD-19’a aşı buldu. Aynı yöntemle hastalığına da çare oldu! Projenin başına getirdikleri Dr. Elif - Dr. çifti dünyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları ve 1 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberleri...

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    Çılgın Türkler

    Dr. Elif - Dr. Mustafa Diken çifti, Almanya'ya gitti. Uğur Şahin'in ekibine girdi. Kanser çalışması başarılı bitti. Geliştirdikleri ilaç MS'i yendi. Dünyaya umut verdi.



    TÜRKLER YİNE BAŞIRDI
    Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, COVİD-19'u bitirecek aşıyı geliştirdi. Tarihe geçti. İkiliden bir müjde daha geldi. Çalışmalarını Almanya'nın Meinz kentinde sürdüren Şahin çifti, mRNA aşıları ile Multipl Skleroza (MS) hastalığını bitirecek tedaviyi geliştirdi. Çalışmayı yürüten ekibin başına da kendileri gibi Türk bilim insanları Dr. Elif Diken ve Dr. Mustafa Diken çiftini getirdi.

    MS araştırmasının bilim dünyasını heyecanlandırdığını söyleyen Dr. Elif Diken, "Hastalığı yenmek için bağışıklık hücrelerine, kendi hücrelerimize saldırmaması gerektiğini öğrettik" dedi.

    Dr. Mustafa Diken ise mRNA yöntemi ile kanserin de tedavi edileceğini dile getirdi. Şöyle devam etti: Kanser karmaşık bir hastalık. Çok değişik türleri var. Her türü de her hastada farklı ilerleyişe sahip. Her kişinin kendi tümörüne özgü molekülleri bularak bunları kodlayan aşı geliştiriyoruz.



    ELİF DİKEN

    Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği'ni bitirdi. 2013'te Almanya'ya gitti. İnsan genetiği üzerine doktora yaptı. TRON Translasyonel Onkoloji Enstitüsü'nde işe başladı.



        TEDBİRSİZLİKTE ZİRVE
        COVİD-19, 2 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Ancak hiçbiri ders olmadı. Sömestri fırsat bilen vatandaşlar, uyarılara aldırmadı! Kayseri Erciyes'te Coronavirüs tedbirleri yine hiçe sayıldı.




        Eskişehir'de bir grup kısıtlamalara aldırmadı. Canı pahasına kumar oynadı.

        Polis, daha önce defalarca kapatılan lokali bastı. Bir kez daha kapıya mühür astı.

        Duvardaki "maskesiz girilmez", "sosyal mesafeye dikkat" yazıları ise şaşırttı!



        OKULLAR ŞUBAT'TA AÇILMAZ
        Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 15 Şubat'ta okulların açılmasını değerlendirdi: 2'nci doz aşılamanın yapılması gerekiyor.



            TRUMP GİBİ İYİLEŞTİ
            ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Winston adlı goril, COVİD-19'a yakalandı. Hemen tedaviye alındı. Eski başkan Trump'a uygulanan antikor kürü ile hastalığı atlattı.



            PAZAR ARAŞTIRMASI
            Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip COVİD-19'u araştırmak için Çin'in Wuhan kentine gitti. Önce hastaneleri gezdi. Dün de virüsün çıktığı düşünülen en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olarak bilinen Baishazhou pazarını inceledi.



            HAYDA BAKALIM!
            İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile Türk eşi Ayda Field, COVİD-19'a savaş açtı! Virüsü atlattıktan sonra sıkı tedbirler aldı. İsviçre'nin Cenevre kentinden 33 milyon dolara malikane satın aldı.




                Çocuklarıyla birlikte şehirden uzak yaşamaya başladı. Çift, ayrıca yeni sığınakları için tam 33 milyon dolar harcama yaptı!

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                Haberler Güncel Biontech’teki Dr. Elif - Dr. Mustafa Diken çifti Multiple Skleroz (MS) hastalığının ilacını keşfetti