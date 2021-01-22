Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ürettiği aşının taşınmasında Kahramanmaraş imzası

Hem Almanya'da hem diğer ülkelerde aşılmaya geçildi. Yurt dışında bizim Alman ve Türk ortaklarımız İsmet ve Mehmet Yüzer kardeşlerle Almanya'da bu buzu üretiyoruz ve aşıları taşırken de bu buzu kullanıyoruz. Türkiye'de de aşılama başladı ve aşıların taşınması sırasında kuru buza talep olması durumunda bizim tesisimiz buna hazırız.