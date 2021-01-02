Dünya, COVİD-19'u bitirecek aşı çalışmalarına kilitlendi. Türk bilim insanı BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte insanlığı kurtaracak aşıyı geliştirdi.
Pek çok ülkede virüse karşı yüzde 95 başarı gösteren aşının uygulamasına geçildi. Herkes, aşı ile birlikte eski hayatına dönmeyi umut ederken Prof. Dr. Uğur Şahin'in uyarısı herkesi tedirgin etti. Prof. Dr. Şahin, aşının tedarikinde sorun yaşanacağını söyledi.
"Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın tedarikinde boşluklar oluşabilir. Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz.
Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir" dedi. Öte yandan geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan virüse karşı etkisini araştırdıklarını da dile getirdi.
KOMŞUSU HAYATINI KURTARDI
Alman gazetesi Bild, Prof. Dr. Uğur Şahin'in çocukluğuna indi. Dört yaşına kadar yaşadığı Antakya Hatay'daki evine gitti. Hayatını değiştiren kazayı komşularından dinledi: Uğur, caddenin karşısına geçmek istedi. Az kalsın arabanın altında kalacaktı. Komşusu onu son anda kurtardı.
KALBİ TEMİZ
Antalya Manavgat'ta yoğun bakım servisinde temizlik görevlisi olan Hasan Denizli (34), Coronavirüs'e yakalandı. 17 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. İyileştikten sonra yine aynı serviste göreve başladı. 8 kez plazma bağışladı. Başka hastaları hayata bağladı.
UMUTLUYUZ
2020 yılı geride kaldı. Herkes aşının bulunmasının ardından '2021 yılından umutluyuz' mesajı paylaştı.
16 GÜNDE 4 CANINI KAYBETTİ
Hatay'da yaşanan olay herkesi derinden etkiledi. İlkokul müdürü Cevdet Alkan, 16 günde COVİD-19'dan annesi, babası ve 2 ablasını kaybetti. "Kendi canımdan 4 kişinin vefatını izledim. Bu öyle bir acı ki annemin bile cenazesine katılamadım, ona veda etme şansım olmadı. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın" dedi.
MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE'DE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı Coronavirüs mutasyonu taşıyan 15 kişinin yurda giriş yaparken tespit edildiğini açıkladı. Koca, "Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" dedi.
AŞK KAZANDI
Manisa'da hemşire Nurhayat ve laboratuvar teknisyeni Nihat Mutlu çifti, salgına karşı mücadele ederken Coronavirüs'e yakalandı. 15 günlük tedaviyle hastalığı atlattı. Herkesi uyardı: Maske ve mesafe kurallarına uyun.
GÜL DÖKTÜM YOLLARINA
Gaziantep'te Miyese Kahraman, COVİD-19'a yakalandı. Doktorlar yaşama şansı yüzde 10 dese de o hayata sımsıkı sarıldı. Hastalığı 26 günde atlattı. Eşi Sinan Kahraman tarafından koridora gül yaprakları dökülerek karşılandı.