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    Mutasyona uğrayan COVİD-19 üç kat daha bulaşıcı hale geldi: Uzmanlar çift kenin yüzde 80 koruduğunu söyledi

    Mutasyona uğrayan COVİD-19, üç kat daha bulaşıcı hale geldi. ’li bilim adamları, çift kenin yüzde 80 koruduğunu söyledi. Maske kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri listeledi...

    Maskeli bestler

    Dünyayı saran Coronavirüs, 3 milyona yakın insanı hayattan kopardı. Tam aşı bulundu derken mutasyona uğrayan virüs daha da bulaşıcı bir hal aldı. Uzmanlar, maske kullanımının önemini vurguladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise dikkat çeken bir araştırma yaptı. Bilim insanları, çift maske kullanımının virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlediğini açıkladı. Araştırmada, deneklerden birine tek diğerine ise çift maske takıldı. İki metre mesafeden COVİD-19 partikülleri püskürtülen deneklerden çift maske takan, virüse karşı yüzde 80'lik bir koruma sağladı. Tek kat maske takanın koruma oranı ise yüzde 40'larda kaldı. CDC Direktörü Rochelle Walensky, "Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

    1- BURUN TELİ
    Cerrahi maske satın alırken mutlaka burun teli bulunup bulunmadığına bakın. Burun telini, maskeyi taktığınızda burnunuzun etrafına iyice sarın. Yanlardan içeri ve dışarı hava akışını önleyin. Böylece virüs, burun ve ağız yoluyla vücudunuza giremez. Burun teli, maskenin aşağıya doğru kaymasını da önleyecektir.

    2-NEFES TESTİ
    Doğru takılmış maskede, dışarıya hava akışı olmaz. Yanlış maske kullanımında nefes maskenin önünden çıkar. Nefes aldığınızda maske yüzünüze doğru çekilir. Nefes verince de, şişer. Bu durum, maskenizi hatalı taktığınızı gösterir.

        3-ÇİFT MASKE
        Virüs, mutasyonla daha bulaşıcı bir hal aldı. Bu durum, çift maske kullanımının önemini gösterdi. ABD'li bilim adamları çift maskenin virüsün bulaşıcılık oranını büyük ölçüde düşürdüğünü söyledi. FFP2 ve cerrahi maskenin üst üste takılabileceğini dile getirdi.

        4-DÜĞÜM
        Kimi zaman maske takıldığında yan kısımlarda boşluk kalır. Bu durum, virüsün ağız kısmından girmesini kolaylaştırır. Maskenin yüze tam oturması için kenardan düğümlenmesi gerekir.

        5-DEĞİŞTİRİN
        Maskenin de bir kullanım ömrü vardır. Cerrahi maskelerin, virüse karşı etkin koruması için 3 saatte bir değiştirilmesi gerekir. Bu sürenin sonunda virüs etkisini kaybeder.

            6-DOKUNMAYIN
            Virüsün bulaşması daha çok yanlış maske kullanımından kaynaklanıyor. İnsanlar gün içerisinde maskelerine çok sık dokunuyor. Bu da ister istemez bulaş riskini artırıyor. Bu nedenle maskeyi bir kez takmak ve mümkünse çıkartana kadar dokunmamak gerekiyor.

            DOKTORLARIN ÖNERDİĞİ TEKNİK
            Maskeyi alt ve üst kenarları bir araya gelecek şekilde katlayın. Kulağa geçirilen lastiklerden ilkini alın ve maskeyle lastiğin bağlanma noktasına bir düğüm atın. Aynı işlemi diğer noktada da tekrarlayın. Maskeyi açın ve sert üst kenarını burnunuza oturacak şekilde bükün. Maskenin kıvrılan köşelerini yüzünüze oturacak şekilde düzeltin.

            AŞIRI ÖVDÜLER
            Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, COVİD-19'u bitirecek aşıyı geliştirdi. UNESCO'nun Twitter hesabından dün göğsümüzü kabartan bir hamle geldi. Kurum, Dr. Türeci'nin başarısına dikkat çekti. Paylaşımda "Cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkili" dedi.

                SIRA ÇOCUKLARDA
                Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca, COVİD-19 aşısının ilk kez çocuklar ve gençlerde deneneceği açıklandı. Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, çocuk ve gençlerde aşıya bağışıklık oluşturmanın önemli olduğunu aktardı.

                SEVKİLLİLER GÜNÜ!
                Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü için çiçek uyarısı yaptı. Coronavirüs'ün çiçekten geçebileceğini açıkladı. "Eve gelen çiçeği insanlar koklamak, dokunmak isteyecektir. Çiçeklerden buruna ve ağza bulaş gerçekleşebilir. Bu ürünleri balkonda en az 6 saat havalandırırsak iyi olur" ifadesini kullandı.

                VİRÜS YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR
                Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutant virüsün 33 ilde görüldüğünü söyledi. "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı çok hızlı. Yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Virüs boş durmuyor. Kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor" uyarısı yaptı.
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                Haberler Güncel Mutasyona uğrayan COVİD-19 üç kat daha bulaşıcı hale geldi: Uzmanlar çift maskenin yüzde 80 koruduğunu söyledi