Dünyayı saran Coronavirüs, 3 milyona yakın insanı hayattan kopardı. Tam aşı bulundu derken mutasyona uğrayan virüs daha da bulaşıcı bir hal aldı. Uzmanlar, maske kullanımının önemini vurguladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise dikkat çeken bir araştırma yaptı. Bilim insanları, çift maske kullanımının virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlediğini açıkladı. Araştırmada, deneklerden birine tek diğerine ise çift maske takıldı. İki metre mesafeden COVİD-19 partikülleri püskürtülen deneklerden çift maske takan, virüse karşı yüzde 80'lik bir koruma sağladı. Tek kat maske takanın koruma oranı ise yüzde 40'larda kaldı. CDC Direktörü Rochelle Walensky, "Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını öneriyoruz" ifadesini kullandı.
1- BURUN TELİ
Cerrahi maske satın alırken mutlaka burun teli bulunup bulunmadığına bakın. Burun telini, maskeyi taktığınızda burnunuzun etrafına iyice sarın. Yanlardan içeri ve dışarı hava akışını önleyin. Böylece virüs, burun ve ağız yoluyla vücudunuza giremez. Burun teli, maskenin aşağıya doğru kaymasını da önleyecektir.
2-NEFES TESTİ
Doğru takılmış maskede, dışarıya hava akışı olmaz. Yanlış maske kullanımında nefes maskenin önünden çıkar. Nefes aldığınızda maske yüzünüze doğru çekilir. Nefes verince de, şişer. Bu durum, maskenizi hatalı taktığınızı gösterir.