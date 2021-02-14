SEVKİLLİLER GÜNÜ!

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü için çiçek uyarısı yaptı. Coronavirüs'ün çiçekten geçebileceğini açıkladı. "Eve gelen çiçeği insanlar koklamak, dokunmak isteyecektir. Çiçeklerden buruna ve ağza bulaş gerçekleşebilir. Bu ürünleri balkonda en az 6 saat havalandırırsak iyi olur" ifadesini kullandı.

VİRÜS YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutant virüsün 33 ilde görüldüğünü söyledi. "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı çok hızlı. Yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Virüs boş durmuyor. Kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor" uyarısı yaptı.