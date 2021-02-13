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    • 14.02.2021 01:01
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    'nden flaş kararı! Motor sıkıntısı yüzünden hava gösterileri kısıtlanacak...

    Son dakika dünya haberleri... 'nden flaş bir karar geldi. Onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı alındı.

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    ABD'den F-35 kararı!

    ABD Hava Kuvvetleri'nden flaş bir F-35 kararı geldi.

    MOTOR TEDARİKİNDE BÜYÜK SORUN
    ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı aldı.

    Bloomberg'te yer alan haberde, Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

    DAHA AZ HAVA GÖSTERİSİNE KATILACAK
    Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi.

        Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği" şeklinde açıkladı.

        F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

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