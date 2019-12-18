F-35'te büyük arıza! Üsse dönene kadar gizlemişler!

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 1 adet F-35B'nin uçak gemisi Queen Elizabeth'te ABD kıyılarında teknik sorun nedeniyle mahsur kaldığı ortaya çıktı.

"Kraliçe Elizabeth", altı adet Lockheed Martin F-35B ile askeri birlik testleri yapmak için ABD doğu sahilinde 4 Aralık'a kadar üç aylık bir test gerçekleştirmişti. Uçak gemisinde bulunan uçaklardan 5'i İngiltere'deki üslerine dönerken, "014" numaralı uçak ise teknik sorun nedeniyle uçak gemisinde kalmış.

Bu gerçek, onarım tamamlandıktan sonra uçak gemisinin Pazartesi günü Marham'daki ana üsse dönüş uçuşuna kadar gizli tutulmuş.

Kraliyet Donanması arızadan en iyi şekilde faydalandı ve uçuşu bir etkinlik olarak sattı. Yaklaşık bir milyon izleyici F-35B'nin tekrar uçuşunu sosyal medya platformlarında canlı olarak izledi.