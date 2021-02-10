Eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un başında olduğu İngiliz istihbarat servisinin açıkladığı karara göre, kurumda ajan olabilmek için İngiltere doğumlu olmak şartı artık aranmayacak. Çifte pasaport sahibi kişiler ve göçmen aile çocukları da MI6'da espiyonaj faaliyetleri yürütebilecek.
The Times gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, "Yabancı bir ülkede doğup Birleşik Krallık'a gelmiş olabilirsiniz. Bu bizim en büyük yetenek havuzuna ulaşmamızı sağlayacak. Çifte vatandaşlar konusunda işe alımlarda yapılan değişikliklerle düşünce ve iş gücü çeşitliliği yaratmak istiyoruz. Farklı zihinler bünyemizde barındırmak gibi bir fikrimiz var. Farklı ulus ve kültürlerden gelen kişilerle daha daha etkili espiyonaj yapabiliriz. Tamamı aynı şekilde düşünen ajanlarla değili, farklı düşünüp farklı sonuçlara ulaşan insanlarla da çalışmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Değişikliklere rağmen, çifte vatandaşlardan bazı roller üstlenmeleri için ek vatandaşlıklarından vazgeçmeleri istenebilir.
Ayrıca başvuru hakkı kazanabilmek için için İngiliz vatandaşı olan bir ebeveyne sahip olma koşulu da bulunuyor.