KURUMUN BAŞINDA ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE BULUNUYOR

Temmuz 2020'de MI6'nın başına getirilen Richard Moore, 2014-2017 yılları arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Ayrıca Moore'un koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu da biliniyor.

KONGRE ÜYESİ OLMUŞTU

Beşiktaşlılığı ile bilinen Richard Moore, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olmuştu.

Richard Moore, Türkiye'de görev yapmaya başladığı dönemlerde Gordon Milne çalıştırdığı için Beşiktaşlı olduğunu ifade etmişti. Moore, Beşiktaşlı olduğu için çok mutlu olduğunu ve son iki sezondaki şampiyonluk ile hayatının en güzel iki yılını yaşadığını söylemişti.