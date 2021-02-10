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    • Dünya
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    • 10.02.2021 13:29
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    Eski Ankara Büyükelçisi 'un başında olduğu ilk kez yabancı ajan alımı yapacak

    , ajan kadrosunu genişletmek amacıyla ilk kez yabancı ajan alımı yapacağını duyurdu. Kurumda ajan olabilmek için doğumlu olmak şartı artık aranmayacak. Çifte pasaport sahibi kişiler ve göçmen aile çocukları da 'da espiyonaj faaliyetleri yürütebilecek. Temmuz 2020’de MI6'nın başına getirilen , 2014-2017 yılları arasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu.

    Richard yabancı ajan arıyor!

    Eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un başında olduğu İngiliz istihbarat servisinin açıkladığı karara göre, kurumda ajan olabilmek için İngiltere doğumlu olmak şartı artık aranmayacak. Çifte pasaport sahibi kişiler ve göçmen aile çocukları da MI6'da espiyonaj faaliyetleri yürütebilecek.



    The Times gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi, "Yabancı bir ülkede doğup Birleşik Krallık'a gelmiş olabilirsiniz. Bu bizim en büyük yetenek havuzuna ulaşmamızı sağlayacak. Çifte vatandaşlar konusunda işe alımlarda yapılan değişikliklerle düşünce ve iş gücü çeşitliliği yaratmak istiyoruz. Farklı zihinler bünyemizde barındırmak gibi bir fikrimiz var. Farklı ulus ve kültürlerden gelen kişilerle daha daha etkili espiyonaj yapabiliriz. Tamamı aynı şekilde düşünen ajanlarla değili, farklı düşünüp farklı sonuçlara ulaşan insanlarla da çalışmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

    Değişikliklere rağmen, çifte vatandaşlardan bazı roller üstlenmeleri için ek vatandaşlıklarından vazgeçmeleri istenebilir.

    Ayrıca başvuru hakkı kazanabilmek için için İngiliz vatandaşı olan bir ebeveyne sahip olma koşulu da bulunuyor.

        Mayıs 2018'de yürürlükten kaldırılan eski kurala göre, işe alımlarda iki İngiltere doğumlu ebeveyne sahip olmak gerekiyordu.

        YAŞ SINIRI 18'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
        MI6 geçen yıl işe alım için yaş sınırını, küresel teknoloji rekabetine uyum amacıyla 21'den 18'e düşürmüştü.

        KURUMUN BAŞINDA ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE BULUNUYOR
        Temmuz 2020'de MI6'nın başına getirilen Richard Moore, 2014-2017 yılları arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. Ayrıca Moore'un koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu da biliniyor.

        KONGRE ÜYESİ OLMUŞTU
        Beşiktaşlılığı ile bilinen Richard Moore, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi olmuştu.
        Richard Moore, Türkiye'de görev yapmaya başladığı dönemlerde Gordon Milne çalıştırdığı için Beşiktaşlı olduğunu ifade etmişti. Moore, Beşiktaşlı olduğu için çok mutlu olduğunu ve son iki sezondaki şampiyonluk ile hayatının en güzel iki yılını yaşadığını söylemişti.
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        Haberler Dünya Eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un başında olduğu İngiliz İstihbarat Servisi MI6 ilk kez yabancı ajan alımı yapacak