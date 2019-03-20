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  • 20.03.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 13:01

düşmanları , , ve 'da buluştu

aleyhine faaliyetlerle algı operasyonları yaratarak hainlik yapan , , ve 'da bir araya geldi. Tek ortak noktaları vatan düşmanlığı olan isimler, fotoğraf paylaşarak bir araya geldikleri anı ölümsüzleştirdi.

Hainler Almanya'da buluştu

düşmanları , , ve 'da toplantı yaptı.

ALMAN CAN DÜNDAR'I FONLUYOR
Can Dündar, tırları davası sonrası, mahkemenin serbest bırakmasıyla Almanya'ya kaçmıştı. Almanya tarafından sağlanan fon ile sözde gazetecilik faaliyetlerini devam ettiriyor.

Barbaros Şansal, katliamından dakikalar önce yayınladığı mesajında,"B*kunda boğul Türkiye" diyerek kahkahalar atmasıyla, bir dönem Türkiye'de gündem olmuştu. Büyük tepki alan Barbaros Şansal da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

GEZİ'DEN YARGILANIYOR
Gezi eylemlerinin ardından 'ye yerleşen Mehmet Ali Alabora hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında Gezi iddianamesi bulunan Mehmet Ali Alabora, Türkiye'ye geri dönmüyor.

PKK'LI GAZETECİ
Deniz Yücel ise Almanya'da sözde gazetecilik faaliyeti adı altında, terör örgütü propagandası yürütüyordu. Türkiye'de yargılanırken serbest kalan Deniz Yücel, Almanya'ya kaçtı. Deniz Yücel, terör örgütü PKK liderleriyle yaptığı röportajlarla meşhur oldu.

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