Türkiye düşmanları Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Barbaros Şansal ve Deniz Yücel Almanya'da toplantı yaptı.

ALMAN CAN DÜNDAR'I FONLUYOR

Can Dündar, MİT tırları davası sonrası, mahkemenin serbest bırakmasıyla Almanya'ya kaçmıştı. Almanya tarafından sağlanan fon ile sözde gazetecilik faaliyetlerini devam ettiriyor.

Barbaros Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı mesajında,"B*kunda boğul Türkiye" diyerek kahkahalar atmasıyla, bir dönem Türkiye'de gündem olmuştu. Büyük tepki alan Barbaros Şansal da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

GEZİ'DEN YARGILANIYOR

Gezi eylemlerinin ardından İngiltere'ye yerleşen Mehmet Ali Alabora hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında Gezi iddianamesi bulunan Mehmet Ali Alabora, Türkiye'ye geri dönmüyor.



PKK'LI GAZETECİ

Deniz Yücel ise Almanya'da sözde gazetecilik faaliyeti adı altında, terör örgütü PKK propagandası yürütüyordu. Türkiye'de yargılanırken serbest kalan Deniz Yücel, Almanya'ya kaçtı. Deniz Yücel, terör örgütü PKK liderleriyle yaptığı röportajlarla meşhur oldu.