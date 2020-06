Milletvekilliği düşürülen CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NUN İSMİNİ İFŞA ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi'nde MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıyan Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullanmış ve Enis Berberoğlu'nun ismini ifşa etmişti.

DÜNDAR İLE BERBEROĞLU, 27 MAYIS 2015 GÜNÜ SAAT 14:32:20'DE CUMHURİYET GAZETESİ YAKININDA GÖRÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, 27 Mayıs 2015 günü saat 14:32:20'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüştüğü ve MİT TIR'ları görüntülerini Berberoğlu'ndan aldığını tespit etmişti.

Can Dündar'ın, Enis Berberoğlu'nun kullandığı telefonla görüşme yaptığı, söz konusu görüşme sırasında "Şişli Büyükdere Cad. No:22/A İstanbul" adresi civarındaki baz istasyonundan sinyal verisi alınmıştı.



DÜNDAR: "(BERBEROĞLU), 'MERAK ETTİĞİN ŞEY BU FLASH DİSKİN İÇİNDE' DEDİ"

Can Dündar, "Tutuklandık" adlı kitabında, MİT TIR'ları görüntülerini kimin getirdiğini şöyle açıkladı: "27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri... 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi."

İŞTE O SÜREÇ





KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ

17 MAYIS 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.

KILIÇDAROĞLU: "MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK"

20 MAYIS 2015: Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.

DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ

27 MAYIS 2015: Can Dündar, saat 14:32:20'de Enis Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Can Dündar, Enis Berberoğlu ile gazete yakınında görüştü, Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdi.

Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri. 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi" ifadelerini kullandı.

AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ.."

28 MAYIS 2015: Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.

Akın Atalay, Can Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.

CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

29 MAYIS 2015: Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI

18 HAZİRAN 2015: Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi

25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı. Tapuda imza atan ise Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi'nin ortağı B. Mustafa Yılmaz olduğu tespit edildi.

CAN DÜNDAR 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

CHP Eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Kenan Kıran/Sabah