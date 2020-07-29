Halen Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Direktörlük görevini yürüten Moore, Türkiye'de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Richard Moore'un MI6 başkanlığı görevine sonbaharda başlaması bekleniyor.

Moore, yaklaşık altı yıldır MI6 başkanlığını yürüten Sir Alex Younger'ın yerini alacak.

Younger halefinin "mükemmel bir seçim olduğunu" söyledi ve "sakin, angaje, düşünceli ve cesur" sözleriyle övdü.

MI6 İngiltere'nin dış istihbarat servisi ve İngiltere dışında istihbarat toplamaktan sorumlu.

Kuruluş ana amaçlarını, terörü durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini aksatmak ve İngiltere'ye bir siber avantaj sağlamak diye tanımlıyor.

MOORE'DAN İLK AÇIKLAMA: İPLE ÇEKİYORUM

Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Richard Moore yeni göreviyle ilgili "Servisime geri dönmem ve liderlik etmem istendiği için bundan memnuniyet ve onur duydum" dedi. Moore "Cesur ve adanmış SIS ekibiyle yeniden çalışmayı iple çekiyorum" diye konuştu.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: MUAZZAM BİR TECRÜBE

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da konuyla ilgili açıklamasında "SIS'e muazzam bir tecrübe ile dönüyor ve yorulmaz çabaları kamuoyunda nadiren görülen ancak Birleşik Krallık'ın güvenliği ve refahı için son derece kritik olan, bir grup erkek ve kadının çalışmalarını yönetecek" dedi.

LİBYA'DA DOĞDU

İç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI5 ise İngiltere'yi, vatandaşlarını, ülkedeki ve ülke dışındaki çıkarlarını, ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı korumaktan sorumlu.

Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

Richard Moore Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu, Harvard'da Kennedy bursu aldı.

Akıcı Türkçe konuşan Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı.

Moore yaptığı açıklamada yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Beşiktaş taraftarı olan Moore sık sık maçları tribünden takip etmiş, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi de olmuştu.

"RİCHARD MOORE: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA GÜLEN HAREKETİ'NİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Söz konusu atama hakkında paylaşım yapan gazeteci Nedim Şener, "MI6'in başına gelen Richard Moore, Türkiye'deyken '15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen Hareketi (FETÖ) olduğunu biliyoruz' demişti, bakalım ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

Sayın @UKPolDirRichard 'terörist örgüt olarak tanımıyoruz,bu önemli değil, darbe girişiminin arkasında Gülen Hareketi olduğunu çok iyi biliyoruz" demiştiniz, iyi bir Beşiktaş'lı olarak gereğini yapmanızı bekliyoruz.MI6'deki göreviniz hayırlı olsun, yalnız Türkiye'den uzak olun;)) pic.twitter.com/kEDcjDzXPe — Nedim Şener (@nedimsener2010) July 29, 2020

Şener, bir diğer paylaşımındaysa Moore'u etiketliyerek, "Terörist örgüt olarak tanımıyoruz, bu önemli değil, darbe girişiminin arkasında Gülen Hareketi olduğunu çok iyi biliyoruz' demiştiniz, iyi bir Beşiktaş'lı olarak gereğini yapmanızı bekliyoruz. MI6'deki göreviniz hayırlı olsun, yalnız Türkiye'den uzak olun" mesaını paylaştı.

Twitter'da kendisine yöneltilen "İngiliz derin devleti, Türkiye'ye oyun oynuyor musunuz" ve benzeri sorularla sıkça muhatap olan Moore kullanıcıları ti'ye alan cevaplar veriyordu.

Türkiye'deyken sosyal medyayı etkin bir şekilde üstelik Türkçe olarak kullanan Moore, bir takipçisinin "Türkiye üzerinde oyunlar oynuyor musunuz"sorusuna da "Golf oynuyorum Belek üzerinde" diye yanıt vermişti.

Richard Moore'un dikkat çeken Twitter paylaşımları:

İngiliz derin devletinin perakende satış mağazası olabilir mi? pic.twitter.com/nFCz4cpwLW — Richard Moore (@UKPolDirRichard) March 12, 2017

Moore'un, İngiltere ile yakın ilişkileri olan Abdullah Gül'e çalışan Akif Beki'ye verdiği cevap

.@makifbeki İçimizi karıştıran en meşhur şeytan, oyunları bitmek bilmeyen en kavi İslam düşmanı, en sinsi oyunbaz ... yahu bu İngiliz? 😉 — Richard Moore (@UKPolDirRichard) May 8, 2016

İngiliz politikalarını korurken fazla asabi

.@wanqqyu Keyifli bir deyim. Fakat şovenist saçmalığı aslında. — Richard Moore (@UKPolDirRichard) April 2, 2016

Komplo kalkanı

"İkiyüzlü ve sinsi". Türkiye'nin İngiltere konusunda komplo teorisi hayranlarını çok özledim. 😂😂 https://t.co/L43MAXtxvo — Richard Moore (@UKPolDirRichard) April 11, 2020