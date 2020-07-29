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    • 29.07.2020 23:51
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    'nin eski Büyükelçisi , 'in başına getirildi

    Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında 'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten , adıyla da bilinen İngiliz Gizli İstihbarat Servisi SIS'in başkanlığına getirildi. 57 yaşındaki Moore 1987 yılında yaygın adı MI6 olan Gizli Haber Alma Servisi'ne (SIS) girmişti. Türkçe aksanı kötü olan Moore'ın buna rağmen dil bilgisi oldukça iyi. Moore, muhatap olduğu İngiliz derin devleti suçlamalarına dalga geçen karşılıklarıyla biliniyordu.

    Richard Moore MI6'in başına getirildi

    Halen Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Direktörlük görevini yürüten Moore, 'de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 'un başkanlığı görevine sonbaharda başlaması bekleniyor.

    Moore, yaklaşık altı yıldır MI6 başkanlığını yürüten Sir Alex Younger'ın yerini alacak.

    Younger halefinin "mükemmel bir seçim olduğunu" söyledi ve "sakin, angaje, düşünceli ve cesur" sözleriyle övdü.

    MI6 'nin dış istihbarat servisi ve İngiltere dışında istihbarat toplamaktan sorumlu.

    Kuruluş ana amaçlarını, terörü durdurmak, düşman devletlerin faaliyetlerini aksatmak ve İngiltere'ye bir siber avantaj sağlamak diye tanımlıyor.

    MOORE'DAN İLK AÇIKLAMA: İPLE ÇEKİYORUM

    Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Richard Moore yeni göreviyle ilgili "Servisime geri dönmem ve liderlik etmem istendiği için bundan memnuniyet ve onur duydum" dedi. Moore "Cesur ve adanmış SIS ekibiyle yeniden çalışmayı iple çekiyorum" diye konuştu.

    İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI: MUAZZAM BİR TECRÜBE

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da konuyla ilgili açıklamasında "SIS'e muazzam bir tecrübe ile dönüyor ve yorulmaz çabaları kamuoyunda nadiren görülen ancak Birleşik Krallık'ın güvenliği ve refahı için son derece kritik olan, bir grup erkek ve kadının çalışmalarını yönetecek" dedi.

    LİBYA'DA DOĞDU

    İç güvenlikten sorumlu istihbarat servisi MI5 ise İngiltere'yi, vatandaşlarını, ülkedeki ve ülke dışındaki çıkarlarını, ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı korumaktan sorumlu.

    doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

    Richard Moore Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu, Harvard'da Kennedy bursu aldı.

    Akıcı Türkçe konuşan Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, ve 'da görev yaptı.

    Moore yaptığı açıklamada yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

    taraftarı olan Moore sık sık maçları tribünden takip etmiş, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi de olmuştu.

    "RİCHARD MOORE: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA GÜLEN HAREKETİ'NİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

    Söz konusu atama hakkında paylaşım yapan gazeteci Nedim Şener, "MI6'in başına gelen Richard Moore, Türkiye'deyken '15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen Hareketi (FETÖ) olduğunu biliyoruz' demişti, bakalım ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

    Şener, bir diğer paylaşımındaysa Moore'u etiketliyerek, "Terörist örgüt olarak tanımıyoruz, bu önemli değil, darbe girişiminin arkasında Gülen Hareketi olduğunu çok iyi biliyoruz' demiştiniz, iyi bir Beşiktaş'lı olarak gereğini yapmanızı bekliyoruz. MI6'deki göreviniz hayırlı olsun, yalnız Türkiye'den uzak olun" mesaını paylaştı.

    Twitter'da kendisine yöneltilen "İngiliz derin devleti, Türkiye'ye oyun oynuyor musunuz" ve benzeri sorularla sıkça muhatap olan Moore kullanıcıları ti'ye alan cevaplar veriyordu.

    Türkiye'deyken sosyal medyayı etkin bir şekilde üstelik Türkçe olarak kullanan Moore, bir takipçisinin "Türkiye üzerinde oyunlar oynuyor musunuz"sorusuna da "Golf oynuyorum Belek üzerinde" diye yanıt vermişti.

    Richard Moore'un dikkat çeken Twitter paylaşımları:

    Moore'un, İngiltere ile yakın ilişkileri olan Abdullah Gül'e çalışan Akif Beki'ye verdiği cevap

    İngiliz politikalarını korurken fazla asabi

    Komplo kalkanı

    Haberler Dünya İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, MI6'in başına getirildi
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