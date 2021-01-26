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    • 26.01.2021 20:20
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    Başkanı 'dan flaş kararı: İki devletli çözüm ve yardımlar...

    Son dakika haberi... ile yaşadığı tartışmalı seçim sürecinin ardından Başkanı olan 'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Biden yönetimi Trump döneminde askıya alınan 'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.

    Biden'dan flaş Filistin kararı

    Donald Trump ile yaşadığı tartışmalı seçim sürecinin ardından ABD Başkanı olan Joe Biden'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    FİLİSTİN'E YARDIMLARI YENİDEN BAŞLATILACAK
    ABD'de yeni göreve gelen Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    Mills, konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı.

    Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM'nin Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti.

        İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
        Mills, "Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir." ifadesini kullandı.
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