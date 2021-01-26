DEAŞ ve PKK'yı yeniden hortlatma çabası mı? ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden Ortadoğu'da kaosun fitilini ateşledi
Kaosun eşiğinde görevi devralan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, daha ilk günlerden verdiği kararlarla ve attığı imzalarla da çok konuşuluyor. Biden'ın ayağının tozuyla yaptığı öyle icraatler var ki hem Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor hem de Ortadoğu'nu geleceğine bizzat etki ediyor. Bir süredir özellikle Türkiye'nin mücadelesiyle bölgede beli kırılan terör örgütleri, Biden döneminde yeniden diriltilme sürecine mi giriyor? Trump'la yaşadığı "derin görüş ayrılıkları" nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden istifa eden ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak sahneye geri döndü. 2010-2011 yıllarında Irak'taki ABD askerlerine komuta eden, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'nın başına getirilen Lloyd Austin ise ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. DEAŞ terör örgütü Austin'in CENTCOM komutanı olduğu dönemde Musul kentini ele geçirebilmişti.
"6 Ocak olaylarını" atlatarak 20 Ocak'taki yemin törenine ulaşmayı başaran ABD'de başkanlık devir teslimi endişe edilenden daha düşük hasarla atlatıldı. Donald Trump'ın Washington'u terk etmesiyle beraber bir "kararnameler fırtınası" koptu: Yeni başkan Joe Biden temsil ettiği kesimlerin beklentisine uygun şekilde, ABD devlet yapısının insicamını bozduğu düşünülen Trump'ın mirasının izlerini silerek çarkları tersine döndürmek için, görevdeki ilk 48 saatinde tam 19 kararname imzaladı.
DEAŞ İLE KARİYER YAPANLAR GERİ DÖNDÜ
Türkiye'yi yakından ilgilendiren son madde, Biden döneminde beklendiği şekilde, ABD'nin Rusya'ya karşı özellikle Libya ve Suriye sahasında ağırlığını artıracağı mesajını takip eden atamalarla netleşti. Trump'la yaşadığı "derin görüş ayrılıkları" nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden istifa eden Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü" olarak sahneye geri döndü.
Bir diğer kritik atama ise Savunma Bakanlığı'na yapıldı. 2010-2011 yıllarında Irak'taki ABD askerlerine komuta eden, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'nın başına getirilen Lloyd Austin ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. DEAŞ terör örgütü Austin'in CENTCOM komutanı olduğu dönemde Musul kentini ele geçirebilmişti.