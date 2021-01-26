DEAŞ ve PKK'yı yeniden hortlatma çabası mı? ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden Ortadoğu'da kaosun fitilini ateşledi

Fakat Trump döneminin bazı politikaları var ki bunları tersine çevirmek için ne imza ne de kararname kâfi geliyor. Hatta kamuoyu önünde yüksek sesle söylenmesi mümkün olmayan rota değişikliklerinin analiz edilmesi için, Biden yönetiminin "atamalar haritasını" takip etmek gerekiyor.