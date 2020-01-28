ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.





SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.





BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSRAİL'İN ZULMÜNÜ 74. BM GENEL KURULU'NDA DÜNYAYA HAYKIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 74.Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar vermişti. Filistin'de İsrail'in uyguladığı zulmü de dile getiren Erdoğan, ''Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler'in İsrail'le aldığı onca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki, o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?'' açıklamasında bulunmuştu.





