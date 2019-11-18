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  • 18.11.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 23:04

'den skandal kararı! işgalini yasa dışı olarak tanımayacak

'den skandal kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi ve ABD artık ’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasa dışı olarak tanımayacak.

ABD'den skandal Filistin kararı!
'den skandal kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi ve ABD artık 'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasa dışı olarak tanımayacak.

OBAMA DÖNEMİNDEKİ KARAR DEĞİŞTİ!
Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki 'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi. Pompeo, Obama döneminde alınan Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararı değiştirdiklerini açıkladı.

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