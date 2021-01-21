Arap liderlerden ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı

Irak, Ürdün, Lübnan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri, 46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a kutlama mesajı gönderdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, "İki ülkeyi birbirine bağlayan derin ilişkilerin inşası ve stratejik iş birliğinin gelişmesini dört gözle bekliyoruz. Birlikte, özellikle terörizm ve aşırılıkla olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

Salih açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin gelecek dönemlerde daha da güçlenmesini istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Karşılıklı saygı ve ortak değerlerimiz olan özgürlük ve demokrasi temelinde, daha müreffeh bir Irak ve Orta Doğu'ya doğru ortak bir yol çizmemizi temenni ediyorum."

ÜRDÜN

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başlayan Biden'ı tebrik etti.

Abdullah, "ABD ile stratejik ortaklığımıza ve kalıcı dostluğumuza çok değer veriyoruz. Küresel barış ve refah arayışında sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

LÜBNAN

Cumhurbaşkanı Mişel Avn yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Avn açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılıklı anlayış, saygı, adalet ve özgürlük değerlerine bağlılık çerçevesinde sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum."

BAHREYN

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de gönderdiği telgrafla Biden'ı tebrik etti.

Biden'a başarılar dileyen Halife, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğinin gelişmesini beklediğini kaydetti.

BAE

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ı tebrik ederek, şu ifadelere yer verdi:

"İki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirmek, halklarımızın yararına ortak çıkarların temelini genişletmek ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve barışı desteklemek için yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

