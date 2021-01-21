Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...
Son dakika haberi... ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, görev süresinin dolmasının ardından dün Beyaz Saray'ı terk etti. Trump, görevi ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a devretti. Trump'ın dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi. İşte dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları.
21.01.2021 15:32
- Son Güncelleme: 21.01.2021 15:45