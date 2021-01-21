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Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

Son dakika haberi... ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, görev süresinin dolmasının ardından dün Beyaz Saray'ı terk etti. Trump, görevi ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a devretti. Trump'ın dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi. İşte dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları.

21.01.2021 15:32 - Son Güncelleme: 21.01.2021 15:45
Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

ABD'nin 45'inci Başkanı Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda ettiği sırada, Başkan Joe Biden için bıraktığı merak edilen mektupta "Joe biliyorsun ben kazandım'" yazdığı iddia edildi.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

Dört yıl önce Donald Trump, ABD'nin 45'inci Başkanı seçildiğinde Amerikalılar şaşkındı. Trump, ABD'nin tarihi devir teslim törenine katılmayan ilk başkan oldu.

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

Trump, Beyaz Saray'a veda ettiği an yaptığı imalı açıklamalarıyla renkli kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini rakibi Joe Biden'a devretti.

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Donald Trump, Biden'a bıraktığı mektupta öyle bir şey yazdı ki...

Son kez Beyaz Saray'ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı.