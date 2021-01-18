Vuhan'daki viroloji laboratuvarında çalışan bilim insanları, 2017 yılında koronavirüs bulaşmış yarasaların bulunduğu bir mağarada numune toplarken ısırıldıklarını itiraf etti.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre, ısırılan bir bilim insanı yarasanın dişlerinin lastik eldivenlerinden 'iğne gibi' geçtiğini ifade etti. Koronavirüs Çin'in resmi tezine göre ilk kez Vuhan'daki bir gıda pazarında görülmüştü. Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekibin de hâlihazırda Vuhan'da araştırma yürüttüğü biliniyor.
POMPEO: SAKLADILAR
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların 2019'un sonlarında koronavirüsten hastalandığını iddia eden yeni istihbarat raporunu açıklayarak, koronavirüsün başlangıcını araştırmak için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerine "Koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" çağrısında bulundu.
"Çin'in yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var" diyen Pompeo, ABD istihbaratının yeni raporuna göre, Vuhan'daki laboratuvarda görevli araştırmacılara ait 2019 yılının sonbaharında COVID-19 ile benzer semptomlarla hastalandıklarına dair delillerin olduğunu ileri sürdü.
Pompeo açıklamasında, "Pekin bugün, bilim insanlarının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir sonrakinden korumak için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri saklamaya devam ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği raporda koronavirüse neden olan, virüse genetik olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koronavirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var" ifadelerine yer verdi.
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 95 MİLYONU AŞTI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 95 milyonu aştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 95 milyon 7 bin 57'ye yükseldi.
ABD, 24 milyon 306 bin 43 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 558 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 456 bin 705 ile Brezilya, 3 milyon 568 bin 209 ile Rusya, 3 milyon 357 bin 361 ile İngiltere, 2 milyon 894 bin 347 ile Fransa, 2 milyon 380 bin 665 ile Türkiye, 2 milyon 368 bin 733 ile İtalya, 2 milyon 252 bin 164 ile İspanya, 2 milyon 38 bin 645 ile Almanya, 1 milyon 891 bin 34 ile Kolombiya, 1 milyon 791 bin 979 ile Arjantin, 1 milyon 630 bin 258 ile Meksika, 1 milyon 429 bin 612 ile Polonya, 1 milyon 325 bin 659 ile Güney Afrika, 1 milyon 324 bin 395 ile İran, 1 milyon 154 bin 692 ile Ukrayna ve 1 milyon 60 bin 567 ile Peru izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 32 bin 106 kişi yaşamını yitirdi, 67 milyon 826 bin 998 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.