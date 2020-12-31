Yılın çifti, yılın gözyaşı, yılın meydan okuması... İşte 2020 yılına damga vuranlar

Koronavirüs, salgın, kısıtlama, karantina, mutasyon ve aşı gelişmeleriyle hop oturup hop kalksak da 2020 birçok önemli gelişmeye de ev sahipliği yaptı. Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

YILIN İSYANI

SİYAHLARIN HAYATI DEĞERLİDİR

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta iki polis memuru tarafından gözaltına alındıktan sonra silahsız olmasına rağmen yere yatırılarak 9 dakika boyunca boynuna basılarak öldürülen George Floyd'un ölüm görüntüleri ülkede büyük infial yarattı.