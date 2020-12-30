Yaptırımla mücadele, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye hamleleri, doğalgaz ve altın keşifleri... Türkiye 2020'de hız kesmedi!
ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararına karşılık, Türkiye, yaptırım ve şantaj diline boyun eğmeyeceğini bildirdi. Koronavirüs salgını sürecinde, ABD ve AB ile inişli çıkışlı ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler ile Karadeniz'de Türkiye'nin doğal gaz aramaları 2020 Türk dış politikasına damgasını vuran başlıklar arasında yer aldı. 2020 yılı enerji alanında da yeni gelişmelere sahne oldu ve Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. İşte 2020'de Türkiye'nin hız kesmeyen hamleleri ve güçlü politikaları.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, Türk dış politikası 2020'de de hız kesmedi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ekseninde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, Türkiye'nin askeri ve siyasi desteğini alan Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından, Güney Kafkasya'daki etkinliği arttırması ve Türkiye-ABD ilişkileri, 2020'de Türk dış politikasına damgasını vurdu.
Yenişafak'ın haberine göre çeşitli konularda 2020'de öne çıkan Türk dış politika başlıkları şöyle sıralanıyor:
ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı alarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının iki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağı" görüşünü paylaştı.
Buna karşılık, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrini, yeni yönetimin izleyeceği tutumun belirleyeceği öngörülüyor.
Türkiye sergilenecek tavır karşısında geçmişte yaşanan Kıbrıs ambargolarında olduğu gibi kademeli şekilde bu yaptırımlara karşılık verebilir.
Öte yandan, ABD'nin seçtiği yaptırım maddelerinin görece hafif olduğu ve ilişkilerin geleceği için zaman tanımak, gelişmelere göre hareket etmek ve aceleci olmamak gerektiği görüşü de dile getiriliyor.
ABD'nin uyguladığı bu yaptırımlar, Türkiye'ye zarar verse de bu yaptırımların kendine bir fayda sağladığını söylemenin ise güç olduğu görüşü hakim. Türkiye ambargolara karşı yeni alternatifler ve ittifaklar oluşturarak sanayi ve güvenlik strateji ve hedeflerinden vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÇEKİŞMESİ AB'Yİ ALARMA GEÇİRDİ
Henüz yılın başında 2 Ocak'ta, yılın geri kalanında gündemde yoğun olarak yer tutacak Doğu Akdeniz meselesine yönelik Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs liderleri Eastmed Boru Hattı projesi sözleşmesini imzaladıklarını ilan ettiler.
Türkiye'nin Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle gerçekleştirdiği hidrokarbon arama faaliyetleri ise Avrupa Birliği'ni (AB) alarma geçirdi.