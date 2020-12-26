2020 yılında bu ünlü isimlere veda ettik! Sanatçıdan siyasetçiye 2020 yılında ölen ünlü isimler...

2020 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. 2020 yılında birçok usta sanatçı aramızdan ayrılarak hayata gözlerini yumdu. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar...

AYŞEGÜL ATİK