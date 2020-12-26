2020 yılında bu ünlü isimlere veda ettik! Sanatçıdan siyasetçiye 2020 yılında ölen ünlü isimler...
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü isim aramızdan teker teker ayrıldı. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bu isimler geride bıraktıklarıyla milyonların kalbine taht kurdu. İşte kabus gibi geçen 2020'de ölen ünlüler.
2020 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. 2020 yılında birçok usta sanatçı aramızdan ayrılarak hayata gözlerini yumdu. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte 2020 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçılar...
AYŞEGÜL ATİK
"KURTLAR VADİSİ"NDEN 5 KAYIP
Bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizide "Tombalacı" karakterini canlandıran Haldun Boysan, "Konsolos Ender Bey" rolünü canlandıran Recep Aktuğ, "Ordinaryüs" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Turhan Kaya, "Orhan" karakterini canlandıran Devrim Parscan ve "Amerikalı üstad" rolünü oynayan Umut Demirdelen, hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.